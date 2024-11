Tuttosport: “A Palermo tifosa ferita da petardo. Indaga la Digos”

Una brutta vicenda, fortunatamente con un lieto fine, ha coinvolto una tifosa sampdoriana ferita dall’esplosione di una bomba carta durante il match tra Palermo e Sampdoria allo stadio Renzo Barbera. L’ordigno, lanciato da uno dei settori occupati dai tifosi siciliani, è esploso nel settore ospiti, causando un grande spavento e un temporaneo fastidio all’orecchio per la donna.

Come riportato da Tuttosport, la tifosa, residente in provincia di Genova, è stata subito soccorsa presso l’infermeria dello stadio, dove ha ricevuto le prime cure mediche. Nonostante l’accaduto, ha potuto seguire il resto della partita dalla tribuna senza ulteriori complicazioni e ha trascorso la notte in un albergo di Palermo, come previsto dalla sua trasferta. La mattina seguente è rientrata a Genova in volo, rassicurando tutti sulle sue condizioni.

La vicenda ha suscitato un’ondata di solidarietà sui social, con molti messaggi di vicinanza alla donna. Il club blucerchiato, per iniziativa dell’amministratore delegato Fiorella, le ha regalato una maglia ufficiale della squadra come gesto di conforto e sostegno.

Nel frattempo, la Digos ha avviato un’indagine per identificare gli autori del gesto, che ha rischiato di trasformare una giornata di sport in un evento tragico. Tuttosport sottolinea l’importanza di un clima di sicurezza negli stadi, per evitare episodi che minano l’essenza stessa del calcio e il diritto dei tifosi di vivere lo sport in serenità.