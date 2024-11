Repubblica: “Maledizione Renzo Barbera, il “fortino” in mano agli avversari”

Il Barbera non è più il fortino che in passato rappresentava la roccaforte del Palermo. Come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la gara pareggiata con la Sampdoria ha ulteriormente confermato le difficoltà della squadra rosanero nel trovare vittorie casalinghe, trasformando lo stadio in un luogo dove le certezze sembrano essersi smarrite.

I numeri di questa stagione sono impietosi: in sei partite giocate al Barbera, il Palermo ha raccolto una sola vittoria contro la Reggiana, totalizzando appena sei punti. Peggio hanno fatto solo Cittadella (3 punti) e Frosinone (5). Ma il dato più preoccupante riguarda l’intero 2024, durante il quale i rosanero hanno ottenuto solo cinque vittorie casalinghe, nonostante il succedersi di tre diversi tecnici.

Corini è stato il più vincente, con tre successi consecutivi tra gennaio e febbraio: il 4-2 contro il Modena, deciso da una doppietta di Soleri nei minuti finali, e due netti 3-0 contro Bari e Como, impreziositi dalle giocate di Ranocchia. Successivamente, Mignani ha firmato un’unica vittoria al Barbera, proprio contro la Sampdoria, grazie alla doppietta di Diakité che portò il Palermo in semifinale playoff, poi persa con il Venezia. Dionisi, invece, ha conquistato un solo successo interno in questo campionato, lo scorso ottobre contro la Reggiana.

Nonostante la spinta del pubblico, il Palermo sembra incapace di capitalizzare il fattore campo. Il ricordo della rimonta subita dal Brescia nel 2022, con uno stadio gremito e due gol di vantaggio che non bastarono a evitare l’eliminazione dai playoff, pesa ancora come un’ombra sul presente rosanero.

Come conclude Geraci, il Palermo è chiamato a una svolta: il Barbera deve tornare a essere un luogo decisivo, un fortino dove costruire i successi e ritrovare la fiducia necessaria per risalire la classifica. Per ora, però, il tempio rosanero appare un luogo in cui le certezze si sono incrinate e dove il meccanismo sembra essersi inceppato.