“Non sarai più in grado di giocare a tennis”: più che un infortunio, una tragedia | Il più grande nemico di Sinner lo ha scoperto così

Annuncio terribile del grande rivale del nostro Sinner. Il grave infortunio lo ha messo praticamente fuori gioco per sempre.

Nei giorni scorsi Jannik Sinner ha gelato tutti facendo un annuncio clamoroso. Il tennista di San Candido non sarà presente al Masters 1000 di Parigi-Bercy a causa di un virus intestinale che lo ha messo fuori gioco. Il numero 1 del Ranking ATP si è accorto nei giorni precedenti del suo stato fisico non proprio ottimale, che si è poi palesato con il problema detto in precedenza.

Detto ciò il classe 2001 si vedrà nuovamente in campo per le Finals di Torino, torneo a cui ha detto di tenerci in maniera particolare. Dopo il forfait nella competizione parigina però per il 23enne altoatesino è arrivata un’altra notizia clamorosa, che però non lo vede coinvolto in prima persona.

Il suo più grande nemico infatti ha fatto un annuncio terribile, successivo ad un pesante infortunio. Il tennista non sarà più in grado di giocare, a causa di un problema che si è rivelato più grave del previsto. Una vera e propria tragedia dunque.

Gravissimo problema fisico per il nemico di Sinner

Noi tutti conosciamo la vicenda riguardante il doping in cui Jannik Sinner è ancora coinvolto. Sul caso diversi tennisti si sono schierati a favore o contro il numero 1 del Ranking ATP. Chi si è scagliato in maniera a dir poco pesante nei confronti del ragazzo di San Candido è stato Nick Kyrgios.

Il 29enne australiano infatti a più riprese non ha perso occasione per accusare il nostro connazionale, facendo capire chiaramente che la decisione più giusta sarebbe quella di una squalifica nei suoi confronti. Detto ciò è chiaro che per molti Kyrgios è diventato il nemico numero uno di Sinner. Ed è proprio da lui però che di recente sono arrivate delle dichiarazioni sorprendenti su un suo infortunio e su un possibile ritiro.

L’annuncio del tennista

Kyrgios è fermo ormai da tempo per un infortunio, ma il suo ritorno in pista sembra imminente. Ed è proprio di questo che il diretto interessato ha parlato recentemente ai microfoni di ABC, dove ha fatto una rivelazione clamorosa. Di seguito le sue parole.

“Il chirurgo diceva che non sarei mai più stato in grado di giocare a tennis. Ho detto al chirurgo di lasciarmi almeno altri 2 o 3 anni della mia carriera, tutto sembra andar bene e giocherò gli Australian Open al 2025″