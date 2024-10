Ahia, fa malissimo! Infortunio grave e stagione finita | Chiamato d’urgenza Berrettini

Brutta tegola per il talento del tennis, ufficiale il suo stop: stagione ormai compromessa, tocca a Matteo Berrettini.

Sono ore difficili per uno dei tennisti più noti e apprezzati d’Italia. La notizia del suo infortunio ha cominciato a diffondersi a macchia d’olio, trovando via via riscontri, sfociati poi in un’ufficialità che nessuno si augurava di leggere. Purtroppo, il guaio fisico rimediato è serio e questo gli impedirà di scendere regolarmente in campo.

Un vero e proprio peccato, in quanto la sua stagione è ormai compromessa e potrebbe addirittura essere già finita. Molto, se non tutto, dipende da come risponderà il giocatore alle terapie a cui sarà sottoposto; naturalmente, la linea guida da osservare coinciderà con un atteggiamento prudente per evitare problemi ancora più seri.

In virtù di quest’assenza forzata, è scattata (e si è già conclusa) la caccia al suo sostituto: si tratta di un nome di rilievo assoluto in ambito tennistico. Stiamo parlando dell’azzurro Matteo Berrettini, reduce da un 2024 positivo, che gli sta consentendo di scalare posizioni nel ranking ATP e di tornare altamente competitivo.

Un’ulteriore occasione gli verrà quindi fornita dall’infortunio del suo “collega”, anche se indubbiamente l’atleta italiano avrebbe preferito essere protagonista in altro modo. Il Fato, tuttavia, ha inteso decidere così.

Infortunio serio per il talento del tennis: tocca a Matteo Berrettini

Non scenderà pertanto sul terreno di gioco in occasione del Masters 1000 di Parigi-Bercy Flavio Cobolli. A frenarlo sono state presumibilmente alcune problematiche di natura muscolare, che l’avevano già colpito in occasione del match interrotto a Vienna contro Alex De Minaur.

Come riportato dai colleghi di Ubitennis.com, Cobolli avrebbe dovuto sfidare in landa transalpina Richard Gasquet. Una tenzone impegnativa, che in queste condizioni per lui diventerebbe oltremodo proibitiva. Meglio fermarsi, dunque, onde evitare di peggiorare la situazione. Nel torneo sarà sostituito dal lucky loser belga Zizou Bergs. Quindi cosa c’entra Matteo Berrettini?

Flavio Cobolli alza bandiera bianca: Matteo Berrettini mette nel mirino la Coppa Davis

Divenuta ormai irrevocabile la decisione di Flavio Cobolli di non prendere parte alla competizione in terra francese, resta adesso da comprendere se potrà recuperare in tempo utile all’ATP 250 di Belgrado, in programma la prossima settimana. Se dovesse alzare bandiera bianca, comincerebbe a preoccuparsi anche Filippo Volandri.

A breve, infatti, sarà suo compito far partire le convocazioni ufficiali per le Final 8 di Coppa Davis in quel di Malaga, a cui l’Italia si presenta da campione uscente del torneo. A giocarsi l’ingresso in Nazionale per il terzo posto da singolarista sono proprio Cobolli e Berrettini. Si riveleranno inevitabilmente decisivi i prossimi giorni: laddove il primo non riuscisse a ritrovare buone sensazioni dal punto di vista fisico, per Berrettini si spalancherebbero automaticamente le porte della selezione azzurra.