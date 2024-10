100 gol in carriera, Serie A e Mondiale 2006 e ora… è costretto a portare le pizze | Dopo l’incidente stradale è cambiato tutto

Una carriera e un futuro distrutti dal terribile incidente stradale. E’ finito a fare il cameriere per poter vivere dignitosamente.

Gran parte dei calciatori una volta conclusa la propria carriera continua a lavorare nel mondo del calcio. In tanti infatti decidono di intraprendere la vita da allenatore, da procuratore, da dirigente e così via.

Molti altri però cambiano totalmente mestiere, o per semplice scelta o perché obbligati da alcuni eventi della propria vita. La decisione di questo ex giocatore ad esempio è dovuta ad un evento a dir poco tragico, come un incidente stradale.

Dopo aver segnato oltre 100 gol in carriera, e aver preso parte ad un Mondiale di calcio, il protagonista di questa triste storia si è ritrovato costretto a diventare cameriere in una pizzeria.

Una fine assurda per lui

Sebbene forse diversi appassionati di calcio non si ricorderanno di lui, stiamo pur certi che i tifosi del Cagliari lo hanno ben impresso nella loro mente. Dario Silva è stato infatti un attaccante che, soprattutto per i primi anni della sua esperienza isolana, ha fatto sognare i tifosi rossoblù. Arrivato nel club sardo dal Penarol, l’attaccante vi è rimasto per tre stagioni, prima di fare le valigie e trasferirsi in Spagna.

Anche nella Liga il calciatore riesce ad esprimersi su discreti livelli, tanto da garantirsi nel 2002 la chiamata della nazionale uruguaiana ai Mondiali di Corea e Giappone. Un sogno enorme per lui, che però si è infranto completamente in seguito ad un grave incidente patito nel 2006, che ne ha segnato anche il futuro.

Un incidente gravissimo per l’ex attaccante

Nel settembre del 2006, quando l’Italia aveva da poco vinto il Mondiale, Dario Silva rimase vittima di un grave incidente stradale, che gli comportò la frattura scomposta della gamba destra. Sebbene non sembrava nulla di particolarmente grave, a causa di alcune complicazioni, l’arto gli è stato amputato al di sotto del ginocchio. Una vera e propria tragedia per lui, che lo ha costretto a chiudere anche la carriera da calciatore.

Dopo il ritiro dunque la sua vita è cambiata del tutto, e stando a quanto riportato da Goal.com, l’ex giocatore del Cagliari ha cominciato a lavorare come cameriere in una pizzeria. Anche se questa versione è riportata da tantissime persone, il diretto interessato ha smentito categoricamente, facendo capire che si trattava del locale di un amico a cui stava dando una semplice mano.