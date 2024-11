Clamoroso in Moto GP: gara annullata | “Le strade sono state distrutte”

Sta succedendo di tutto in Moto GP. A causa della distruzione delle strade il Gran Premio viene annullato senza alcun ripensamento.

La stagione di Moto GP è ormai giunta al termine. Mancano solamente due GP alla fine del campionato, e tutto è ancora in bilico. Al comando della classifica troviamo lo spagnolo Martin, che ha appena 17 punti di vantaggio sul campione in carica Pecco Bagnaia, che vuole riconfermarsi.

Rimontare per il nostro connazionale non sarà affatto facile, ma durante le gare può accadere di tutto, e per questa ragione è molto probabile che l’assegnazione del titolo avverrà solamente all’ultimo appuntamento di una stagione a dir poco emozionante. Alcune clamorose novità però rischiano di modificare in maniera pesante il destino non solo dei due piloti, ma di tutta la Moto GP.

A quanto pare infatti la prossima gara è ad un passo dall’annullamento a causa della distruzione totale delle strade. Una situazione terribile dunque, che sta mettendo a rischio anche l’assegnazione del titolo. Vediamo però nello specifico cosa sta succedendo.

Annullamento della gara in Moto GP

L’ultimo appuntamento del motomondiale, che come abbiamo detto con tutta probabilità sarà fondamentale per l’assegnazione del titolo, si disputerà a Valencia. E se abbiamo ascoltato anche per sbaglio ciò che sta accadendo nella città spagnola è facile capire il perché la gara possa essere annullata.

La cittadina infatti è stata colpita da una pesante alluvione nella giornata di martedì, che ha causato danni irreparabili alle cose e soprattutto alle persone. Purtroppo sono già più di 50 le vittime accertate, e non è da escludere che questo numero con il passare delle ore cresca ancora di più. Già diversi eventi sportivi importanti sono stati annullati e rinviati, come ad esempio la partita tra lo stesso Valencia e il Real Madrid. E non è da escludere che anche la gara in programma tra sole due settimane possa avere lo stesso destino.

La situazione attorno al circuito

Il circuito Ricardo Tomo di Cheste non è stato colpito dalla pesante alluvione. Tuttavia al contrario tutte le sue strade di accesso sono quasi distrutte.

Per questa ragione, e anche a causa dei lutti e del dramma che stanno vivendo i cittadini della Comunità Valenciana, non è da escludere un annullamento o un rinvio della corsa.