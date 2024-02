“Non riuscivo più a respirare”: Serie A, forte spavento per i bianconeri | È successo all’interno del campo

Parole forti quelle arrivate in casa bianconera, con un protagonista assoluto che ha rivelato quanto accaduto sul terreno di gioco, facendo tremare tutto l’ambiente.

La Juventus sta cercando di rialzare la testa. Dopo un ultimo mese in cui la squadra di Max Allegri è rimasta praticamente ferma in classifica, ottenendo pochissimi punti e facendo svanire il sogno tricolore, i bianconeri sperano in una ripresa.

Allo stesso tempo però quanto accaduto nelle ultime ore ha scioccato completamente l’ambiente bianconero. Le parole di un calciatore hanno infatti svelato un retroscena a dir poco clamoroso, che ha gelato tutti.

A quanto pare infatti il diretto interessato non riusciva più a respirare sul terreno di gioco, facendo spaventare tutti e generando il caos più totale, in quella che è diventata una situazione davvero surreale.

Il retroscena svelato dal bianconero

Nel corso del 26esimo turno di campionato la Juventus ha vinto una partita al cardiopalma in casa contro il Frosinone. Infatti la sfida era ferma sul risultato di 2-2 fino a pochi secondi dal termine, ma all’ultima azione Daniele Rugani dopo un’azione confusa è riuscito con un gol da centravanti navigato a battere Cerofolini e a far tornare la Vecchia Signora al successo. Al termine della partita è stato proprio il difensore a parlare ai microfoni di Dazn, raccontando le emozioni di quanto accaduto in quegli istanti e, più nel dettaglio, quanto sta succedendo alla stagione bianconera. Di seguito le sue parole.

”Mi hanno sommerso e sono stato 30 secondi senza respirare. Gol importante, sono felice per aver aiutato la squadra a vincere e uscire dal momento difficile. Ora proviamo a buttarcelo alle spalle. Ci pesava tanto questo momento, anche se può capitare. Fai 5 mesi alla grande, in cui costruisci e poi ci vogliono 15 giorni per rovinare o mettere a repentaglio tutto. Oggi siamo stati fortunati e deve essere un punto di ripartenza”.

La Juve blinda la Champions

Con lo scudetto che ormai, salvo clamorosi colpi di scena, sta prendendo sempre più la direzione di Appiano Gentile, la Juventus ha come unico obiettivo in campionato quello di arrivare tra le prime quattro e qualificarsi per la prossima edizione della coppa dalle grandi orecchie.

Il successo ottenuto contro i ciociari dunque permette alla squadra di Max Allegri di blindare questo piazzamento, allungando sulla quinta piazza occupata dall’Atalanta.