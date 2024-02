Juve, la difesa balla: serve una svolta | Cambio drastico di Allegri: con un colpo ne fa fuori due

Il tecnico livornese si appresta ad effettuare parecchie modifiche al suo schieramento dopo gli ultimi pessimi risultati, specialmente nel pacchetto arretrato.

La Juventus nelle ultime settimane ha vissuto una involuzione a dir poco clamorosa. Il club torinese infatti è passato dall’essere la diretta concorrente dell’Inter per il titolo a scivolare a tante lunghezze di distanza dai rivali, facendo così spegnere il sogno tricolore nel giro di poche partite. Una debacle dunque quella che è avvenuta in casa bianconera.

Tuttavia la squadra adesso deve cercare di rialzare la testa, in primis per l’onore, ma anche per non rischiare di rimanere ingarbugliata nella difficile lotta per il quarto posto utile a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Il vantaggio sulla quinta piazza della classifica è importante, ma perdere altri punti potrebbe risucchiare la Vecchia Signora in questo pericoloso vortice. Ecco perché dunque Max Allegri deve cercare di optare per qualche rivisitazione tattica nelle prossime uscite della squadra.

La prima potrebbe riguardare proprio la difesa, che ultimamente ha dato pochissime sicurezze alla squadra. I gol presi nelle ultime gare sono stati parecchi, e la solidità della retroguardia pare essere ormai smarrita. Di conseguenza il tecnico toscano è intenzionato a cambiare decisamente volto al proprio pacchetto arretrato effettuando un primo cambio drastico.

Rivoluzione difensiva per la Juve

Come detto la difesa juventina non riesce più a dare le sicurezze dei mesi scorsi. Come se non bastasse poi a Verona si è infortunato anche il capitano Danilo, che salterà di sicuro il match con il Frosinone, anche se la sua assenza potrebbe prolungarsi.

Per sostituirlo però Allegri pare aver perso la fiducia in Rugani e Alex Sandro, che ultimamente non hanno reso al meglio. Ecco che quindi in vista della sfida con i ciociari l’allenatore bianconero sta pensando di far esordire il nuovo acquisto Tiago Djalò dal primo minuto.

Tiago Djalò è pronto

Il difensore lusitano è arrivato alla Juve nella scorsa sessione di mercato invernale per circa 6 milioni di euro dal Lille. Il suo contratto con il club francese era in scadenza a giugno, ma per anticipare la concorrenza la società torinese ha deciso di pagare l’indennizzo richiesto dai transalpini.

Fin qui il portoghese non ha ancora messo piede in campo, anche per smaltire completamente il grave infortunio al crociato patito nel marzo scorso. Adesso però il ragazzo è pronto, e visti i problemi difensivi della squadra, Allegri potrebbe già schierarlo nella prossima sfida.