“Ho sposato questo progetto”: ufficiale Juventus, parte il rilancio | Firmato un contratto biennale

Annuncio ufficiale in queste ore: ha deciso di vestire la maglia bianconera per far parte del progetto societario dei prossimi anni.

Anche se la stagione attuale è ancora in corso di svolgimento, e gli obiettivi da raggiungere sono tutti in ballo, le società come al solito stanno iniziando a programmare il proprio futuro.

Tra queste c’è la Juventus, che il prossimo anno sembra intenzionata a tornare ai fasti di un tempo, grazie anche a pesanti investimenti che vorrà fare nella prossima finestra di mercato invernale

Proprio sul tema della costruzione della rosa, nelle ultime ore è arrivata una notizia ufficiale, che ha visto una trattativa andata in porto in casa bianconera. Il difensore ha firmato un contratto biennale sposando a pieno il progetto juventino.

Trattativa conclusa in casa bianconera

Nei giorni scorsi Lisa Boattin, difensore della Juventus Women, ha prolungato il proprio accordo con la società torinese fino al 2026. La 26enne gioca per le bianconere dal 2017, e ha deciso di proseguire questa esperienza sia per il progetto juventino e sia per l’amore che prova nei confronti della Vecchia Signora.

La ragazza infatti, dopo aver apposto la propria firma sul contratto, ha rilasciato una lunga intervista sui canali ufficiali del club parlando proprio delle motivazioni che l’hanno indotta a rinnovare.

Le parole della Boattin

”E’ il prolungamento della storia di un grande amore. Sono nata in una famiglia juventina, mi sento felice di essere qui, per me indossare la maglia della Juve è sempre speciale, è la squadra che tifo da una vita. Non vedo l’ora di tornare in campo con questi colori addosso, fresca di rinnovo. Sono arrivata alla Juventus da piccolina e ora sono una giocatrice affermata. E’ un momento importante, sono cresciuta con il club e mi piacerebbe continuare a farlo attraverso i risultati e la conquista dei trofei”.

”Nel tempo credo ci sia stato un aiuto reciproco: la Juve mi ha dato molto e spero di aver restituito tanto anche io. La firma arriva nel momento giusto: ho 27 anni, sono contentissima di continuare qui. Ho sposato il progetto sin dall’inizio perché si trattava della Juve. Sono passati gli anni, ma è come se fossero i primi giorni. Quando vesto i colori bianconeri è difficile spiegare a parole cosa provo realmente. Rivedere le foto da bambina con la maglia della Juve addosso è speciale, una sorta di sogno che si è realizzato”.