“Non rientra nei nostri piani, può andare via”: Amorim ha deciso di cacciarlo da Manchester | Scoppia il caso di mercato

Il nuovo tecnico dei Red Devils ha bocciato del tutto il calciatore, ed ha deciso di metterlo sul mercato già a gennaio. Il caso è scoppiato.

Il mercato è ancora chiuso, ma tra qualche settimana i club potranno scatenarsi e cominciare a concludere i loro affari. Una delle squadre che sarà sicuramente protagonista è il Manchester United. Dopo il cambio di guida tecnica che ha visto l’esonero di Erik ten Hag e l’arrivo di Ruben Amorim infatti la società è pronta a spendere.

L’idea è quella di accontentare fin da subito il nuovo allenatore, in modo da permettergli di lavorare quanto prima con l’organico voluto. Allo stesso modo però ci sarà anche qualche operazione in uscita. Nello specifico alcuni calciatori che non rientrano nei piani del portoghese sono pronti ad andarsene.

E uno di questi è stato già scelto dall’ex Sporting Lisbona. Il calciatore in questione infatti ha già preparato le valigie, facendo scoppiare un vero e proprio caso di mercato. E i club pronti ad assicurarselo sono davvero tanti.

Annuncio chiarissimo: il calciatore lascerà Manchester

Fin dal suo arrivo ad Old Trafford Ruben Amorim sembrava aver già chiuso le porte in faccia a Christian Eriksen. Il centrocampista danese infatti non rientra nei suoi piani, ed è pronto a salutare. Come se non bastasse poi a conferma di ciò nelle scorse ore è arrivato il post del solito Fabrizio Romano, grande esperto di mercato.

“I piani del Manchester United con Eriksen sono molto chiari. Lascerà a giugno 2025. Sono i mesi finale di Eriksen a Manchester”. Questo il post del giornalista, che in qualche modo assicura l’addio dell’ex Inter. Dunque a partire dal prossimo 30 giugno il centrocampista potrà accasarsi a titolo gratuito in un altro club. E le pretendenti non mancano di certo.

Quale futuro per il calciatore?

Come ben sappiamo Eriksen non potrà giocare in Serie A, a causa del defibrillatore impiantatogli dopo il malore patito durante gli Europei del 2021. Le opzioni per lui però comunque non mancano.

Diverse squadre di Premier League e Liga sono interessate a lui, che con la sua tecnica sarebbe utilissimo a chiunque. Allo stesso modo però una delle ipotesi più gettonate riguarda il suo ritorno all’Ajax, dove Farioli lo accoglierebbe a braccia aperte.