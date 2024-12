Tuttosport: “Cesena, tutti pazzi per Shpendi: la Juve vuole anticipare Napoli e Fiorentina”

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Tuttosport, la Juventus ha messo gli occhi sul giovane attaccante del Cesena, Cristian Shpendi, attuale capocannoniere della Serie B. La dirigenza bianconera sembra essere molto interessata al classe 2003, che ha da poco rinnovato il suo contratto con la squadra romagnola. L’obiettivo della Vecchia Signora è tentare di chiudere l’accordo già nel mercato di gennaio, lasciando poi il giocatore in prestito al Cesena fino al termine della stagione, rispettando così la volontà espressa dallo stesso Shpendi.

Nonostante l’iniziativa anticipatrice della Juventus, la concorrenza non si fa intimorire: Napoli e Fiorentina sono infatti estremamente attente alla situazione del giovane centravanti e sembrano pronte a dare battaglia. La situazione contrattuale di Shpendi, rafforzata dal recente rinnovo, mette il Cesena in una posizione di forza, apportando alla società la possibilità di una significativa plusvalenza.

La partita per Shpendi si preannuncia quindi avvincente, con le tre squadre pronte a sfidarsi in una vera e propria asta che potrebbe rivelarsi estremamente redditizia per il Cesena. In una stagione dove il talento giovane è sempre più decisivo, l’acquisizione di Shpendi potrebbe rivelarsi un colpo da maestro per chi riuscirà ad assicurarselo