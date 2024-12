Binda: “Stavolta i rischi li corre chi non se li aspetta. Il punto di giornata in serie B”

La Serie B entra nel vivo, e il turno appena trascorso conferma che la corsa per la promozione diretta sarà una lunga volata a tre. Come sottolinea Nicola Binda oggi sulla Gazzetta dello Sport, Sassuolo, Pisa e Spezia sembrano destinate a contendersi i primi due posti fino alla fine, mentre Cremonese e Palermo, incapaci di svoltare, si allontanano sempre di più dalle posizioni che contano.

Nulla accade per modificare la convinzione che sarà una lunga volata a tre.

Se quella per la presidenza della Lega tra Balata, Bedin e Veltroni dovrebbe chiudersi oggi (altrimenti ci sarà il commissariamento), quella tra Sassuolo, Pisa e Spezia infiammerà la primavera, senza opposizioni.

Questo turno l’ha confermato: Cremonese e Palermo non riescono a svoltare e non hanno proprio il piglio per provare ad avvicinarle. Ci vogliono almeno 14 punti tra terza e quarta per evitare i playoff e la suggestione prende sempre più corpo: sarebbe forse anche giusto. Mancano i rivali.

E se vogliamo elogiare qualcuno tra gli inseguitori, dobbiamo rivolgerci alle 4 neopromosse. Su tutte Cesena (dall’inizio tra le prime) e Juve Stabia (una storica vittoria a Salerno dopo 102 anni!), ma anche Carrarese e Mantova si stanno battendo con grande onore.

Chi viene dalla C fatica a salvarsi? Stavolta i rischi li corre chi non se li aspetta.