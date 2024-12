“Osimhen alla Juventus”: se lo fa scappare in diretta radio | Accordo (praticamente) totale

Annuncio incredibile, che lascia senza parole sia i tifosi juventini che quelli napoletani, per ovvie ragioni diverse: accordo già trovato.

Victor Osimhen sta guidando il Galatasaray in cima al campionato turco. Arrivato in estate in prestito secco dal Napoli, il centravanti nigeriano ovviamente sta facendo la differenza in un contesto ben inferiore a quello delle sue caratteristiche e doti. E’ anche per questa ragione che il suo futuro non sarà ancora ad Istanbul.

A giugno infatti il bomber tornerà a Napoli, e dovrà trovarsi una nuova sistemazione. Ovviamente gli estimatori non mancano, e tutti avrebbero la speranza di accaparrarsi le sue prestazioni. Tuttavia nelle ultime ore un annuncio clamoroso sul suo futuro ha lasciato senza parole tifosi e addetti ai lavori.

Osimhen infatti è pronto a trasferirsi alla Juventus. Una vera e propria doccia fredda per la piazza napoletano, mentre quella bianconera pregusta l’ennesimo scippo ai danni dei rivali di sempre. A quanto pare c’è già l’accordo tra le varie parti in causa, e a breve si sapranno ulteriori novità.

Osimhen va alla Juve: l’annuncio non lascia scampo

Le voci sul futuro dei calciatori sono sempre tantissime. Una di quelle su Osimhen vedeva già in passato un accostamento alla Juventus. Di recente però l’indiscrezione in questo senso è arrivata proprio da sotto il Vesuvio. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli infatti Valter De Maggio ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Leggo che Giuntoli vuole Osimhen alla Juventus e lo ribadisco: risulta anche a me”. Parole forti dunque, che come dicevamo prendono ancora più risonanza in quanto provengono dall’ambiente azzurro. C’è da dire però che per la Vecchia Signora prendere il nigeriano sarà complicatissimo per ovvie ragioni: ADL non vuole cederlo ai rivali, evitando un nuovo caso Higuain, e allo stesso modo il prezzo è molto elevato. Inoltre la fitta concorrenza rischia di aumentare ancora di più i costi dell’operazione, rendendola in questo modo ai limiti dell’impossibile.

Le rivali bianconere

Nonostante le difficoltà, è comunque possibile che in estate il ds juventino Giuntoli provi ad affondare il colpo per Osimhen, anche se dovrà fare i conti con tanti altri club.

In primis interessati a lui sono il PSG e alcune società di Premier League, su tutte il Chelsea. Da non scartare poi nemmeno la pista araba.