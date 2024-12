Il regalo di Natale è Sergio Ramos: contratto da 6 mesi e firma | È l’uomo che manca in difesa

Nuova avventura in arrivo per Sergio Ramos - ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

Il periodo da calciatore svincolato di lusso per Sergio Ramos sta per terminare: a breve la firma col nuovo club

Il mese di dicembre è iniziato da qualche settimana. Nella lista dei calciatori svincolati di lusso spicca ancora il nome di Sergio Ramos. La carta di identità per il difensore spagnolo parla forte e chiaro (a marzo del 2025 saranno 39 anni), ma l’intenzione di appendere le scarpette al chiodo non c’è affatto.

La voglia di continuare a giocare ad alti livelli c’è eccome. Anche se, per il momento, nessun club fino ad ora lo ha contattato per proporgli un ingaggio interessante. Il classe ’86 continua a lavorare, insieme al suo preparatore atletico di fiducia, per ritrovare la migliore forma e per farsi trovare pronto in caso di chiamata.

Si era parlato di un possibile approdo in Serie A oppure in Arabia Saudita. Soluzioni che, fino a questo momento, a quanto pare non piacciono particolarmente al calciatore. Anche se, proprio nelle ultime ore, sembra che le cose per il suo futuro possano cambiare da un momento all’altro.

Secondo quanto riportato da “Tyc Sport” un importante club mondiale è pronto ad offrirgli un contratto sino al termine della stagione. Una possibilità, a quanto pare, da prendere al volo per il calciatore visto che si tratta di una delle società più importanti che esistano in questo sport.

Sergio Ramos, tutto fatto per la firma: non sarà affatto il primo

Qualche anno fa (nella stagione 2019/20) ci aveva pensato Daniele De Rossi che ha realizzato un sogno che aveva chiuso nel cassetto: vestire, un giorno, la maglia del Boca Juniors e giocare nella “Bombonera“. Lo stesso potrebbe farlo, molto presto, Sergio Ramos. La stella del calcio europeo è pronto a sposare quello sudamericano. Gli ‘Xeineizes’ potrebbero essere l’ultima opportunità per il 38enne come calciatore professionista.

Anche perché lo spagnolo, in Europa, ha vinto tutto quello che c’era da vincere. Da luglio, ovvero da quando la sua seconda avventura al Siviglia è giunta al termine, non ha più un contratto. La società di Buenos Aires, negli ultimi mesi, ha effettuato alcuni sondaggi per cercare di convincerlo a sposare il loro progetto. Non si tratta affatto di Fantacalcio, ma di una possibile ed importante opportunità per l’atleta.

Sergio Ramos, a breve la firma col club: colpaccio mondiale

Non è da escludere, a questo punto, che nelle prossime ore la società argentina possa presentare una offerta all’atleta. Lo stesso che, in più di una occasione, ha sempre mostrato rispetto ed apprezzamento per uno dei club più gloriosi in Argentina.

Il presidente Juan Roman Riquelme, dopo averlo affrontato da avversario come calciatore, è pronto a convincerlo con una offerta importante. Da capire se si tratterà di una semplice chiacchierata oppure un qualcosa di veramente concreto.