Andiamo insieme in Champions League: Lorenzo Insigne dal 1° gennaio si allena con la sua nuova squadra | Follia in Serie A

L’ex capitano del Napoli è pronto a tornare nel calcio che conta e a lottare per la qualificazione in Champions in vista del prossimo anno.

Sono passati ormai più di due anni dall’addio di Lorenzo Insigne al Napoli. Il mancato accordo sullo stipendio tra l’ex capitano e il presidente Aurelio De Laurentiis lo ha costretto a salutare la squadra della sua città, per la quale ha sempre fatto il tifo. Ed è stata una separazione ancor più amara per lui se si considera che nella stagione successiva gli azzurri hanno vinto lo scudetto.

Archiviato l’abbandono al club partenopeo, il campione d’Europa con la nazionale azzurra è diventato una vera e propria stella in Mls con il Toronto. Almeno fino a qualche mese fa. Infatti le cose per lui ultimamente non stanno andando affatto bene. Il club canadese, anche a causa della regola riguardante i roster per il draft del campionato, lo ha praticamente messo alla porta.

Una scelta compiuta sia a causa delle ultime prestazioni non proprio felici dell’attaccante napoletano, e sia per il suo enorme stipendio, corrispondente a più di 15 mln di dollari (è secondo solo a Messi nel campionato statunitense). E’ chiaro dunque che i rumors sul suo conto stanno iniziando ad intensificarsi. E uno dei principali vorrebbe il suo ritorno nel calcio che conta.

Varie opzioni a disposizione di Insigne

Per il futuro dell’ex Napoli ci sono varie alternative. Una di queste riguarda la permanenza in Mls, in un altro club, ovvero il San Diego. Da non escludere però nemmeno le strade che portano in Qatar o in Arabia Saudita.

Tuttavia una delle ipotesi che sta circolando ultimamente è anche quella riguardante un suo clamoroso ritorno in Europa, più nello specifico in Serie A, dove ad attenderlo ci sarebbe una società in lotta per la Champions League.

Il club italiano sulle tracce dell’attaccante

In passato la Fiorentina ha seguito da molto vicino l’ex capitano partenopeo, non riuscendo mai però ad ingaggiarlo. Adesso, vista la situazione descritta in precedenza, prenderlo sarebbe quasi un gioco da ragazzi, a patto che il calciatore si riduca di parecchio l’ingaggio.

In questo modo dunque Insigne avrebbe l’occasione di tornare nel calcio che conta, mentre la squadra viola metterebbe a disposizione di Raffaele Palladino un rinforzo d’eccezione per conquistare la Champions League.