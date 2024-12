Per noi non sei incedibile: lo scopre direttamente da Ibra e Furlani | Addio improvviso al Milan

Cambia totalmente il destino di un calciatore milanista, che pareva essere un titolarissimo: Ibra e Furlani lo mettono subito alla porta.

La stagione altalenante del Milan ha fatto porre diversi quesiti ai piani alti di Milanello. La squadra infatti non rende come dovuto, e la società con tutta probabilità sta iniziando a mangiarsi le mani per aver scelto il tecnico Paulo Fonseca. Ciò nonostante però l’allenatore lusitano è stato confermato alla guida del Diavolo.

Allo stesso modo però il club sette volte campione d’Europa sta ragionando anche su alcuni calciatori. Tanti di questi infatti fin qui hanno reso ben al di sotto delle aspettative, tanto da far infuriare la piazza e, appunto, la dirigenza. Ed è proprio su uno di questi che nelle scorse ore è stata presa una decisione a dir poco clamorosa.

Il Milan infatti, attraverso Furlani ed Ibrahimovic, gli ha fatto capire che non è più incedibile, e che a breve potrebbe lasciare Milano. Un cambio drastico per il futuro del giocatore dunque, che fino a poche settimane fa sembrava essere un elemento inamovibile della rosa.

Da titolarissimo a cedibile: cambia il destino del calciatore rossonero

Il reparto milanista che sta trovando maggiori difficoltà in questa prima parte di stagione è di sicuro quello difensivo. Troppi i gol subiti e le disattenzioni, che hanno portato mister Fonseca a prendere delle scelte drastiche (che però almeno stando ai risultati non sono servite a granché).

Se ad inizio anno la coppia titolare nella retroguardia sembrava essere quella composta da Tomori e dal neo acquisto Pavolvic, in poche settimane le cose si sono ribaltate. L’allenatore portoghese infatti ha praticamente promosso a duo fisso Thiaw e Gabbia. Ed è per questa ragione dunque che proprio Tomori, che fino a qualche mese fa pareva incedibile, potrebbe fare ben presto le valigie.

Con una proposta cospicua si valuta l’addio

Se le cose dunque per l’ex Chelsea dovessero continuare ad andare in questo modo, un suo addio, più a giugno che a gennaio, sarebbe molto probabile, vista anche la sua volontà mai nascosta di tornare in Inghilterra.

Dal canto suo poi il Milan, non ritenendolo più indispensabile, sarebbe pronto a lasciarlo andare in cambio di una cospicua offerta sui 30 mln di euro circa.