“Non parteciperò agli Australian Open”: INFORTUNIO DISASTROSO | Il 2025 dell’ital-tennis inizia malissimo

Annuncio terribile che gela il mondo del tennis italiano: niente partecipazione agli Australian Open a causa di un grave infortunio.

Quello che si è concluso da poco è stato un anno davvero molto importante per il tennis del nostro paese. Grazie soprattutto a Jannik Sinner infatti le racchette italiane sono andate alla grande. Il ragazzo di San Candido ha vinto praticamente di tutto, confermandosi il numero uno al mondo del Ranking ATP.

Oltre alle gioie singole però il classe 2001 ha condiviso con i suoi compagni il successo nella Coppa Davis, dove appunto l’Italia ha trionfato. Una gioia importante, che mette così in risalto lo sport in questione nel bel paese, che proprio grazie al 23enne altoatesino ha raggiunto negli ultimi anni una risonanza importante.

Cullarsi sugli allori però non va bene, e per questa ragione tutti si sono messi al lavoro per questa nuova e lunga stagione. Tuttavia il 2025 per il tennis italiano è iniziato con una notizia terribile, certificata dall’annuncio ufficiale del diretto interessato. A causa di un infortunio piuttosto importante infatti salterà la sua partecipazione agli Australian Open.

Infortunio grave per il tennis italiano

Come dicevamo la stagione tennistica sta per aprire i battenti, e il primo importante appuntamento riguarda l’Australian Open. Jannik Sinner proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, anche se sa che non sarà facile.

Anche in campo femminile la competizione è molto sentita, e le ragazze italiane non vedono l’ora di scendere in campo. Una di queste però purtroppo ha dovuto dare forfait a causa di un importante problema muscolare.

L’annuncio che gela tutti

Nelle scorse ore Martina Trevisan ha annunciato sul proprio account ufficiale di Instagram con un post la sua assenza alla competizione in terra australiana. Di seguito le sue parole che non lasciano dubbi e rimandano il suo esordio stagionale ai prossimi appuntamenti.

”Con grande dispiacere, devo annunciare che quest’anno non parteciperò all’AO 2025. Nonostante l’ottimo lavoro e preparazione con il mio team, lo stesso problema che ha influenzato la seconda metà del 2024 non mi permette ancora di essere al 100% per competere come vorrei. – Trevisan ha poi proseguito – È stata una decisione difficile, ma necessaria per evitare di compromettere la stagione e prendermi il tempo giusto per tornare al top”.