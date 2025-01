“Il mio polso non regge”: salta la sfida con Sinner e si ritira | Carriera distrutta

Il rivale del tennista altoatesino si tira indietro a causa di un importante problema fisico: salta la sfida e, forse, anche la sua carriera.

Dopo la pausa natalizia dovuta al termine della stagione, il grande tennis sta per tornare protagonista, e con esso ovviamente anche un certo Jannik Sinner. Reduce da un 2024 davvero eccellente sotto il punto di vista delle vittorie e dei tornei conquistati, il numero uno del Ranking ATP spera che il 2025 non sia da meno.

Ovviamente a mettergli i bastoni tra le ruote c’è la questione doping, sulla quale bisognerà ancora aspettare un responso ufficiale dopo il ricorso della Wada. Ancora non si conosce con precisione quando arriveranno novità da questo punto di vista, anche se ad oggi le impressioni indicano la possibilità di saperne di più entro la fine di febbraio,

In attesa di notizie però il ragazzo di San Candido ha ricominciato a lavorare intensamente per la ripresa. In particolar modo a breve ci saranno gli Australian Open, torneo che il classe 2001 vuole difendere a tutti i costi. Ed è proprio da questo punto di vista che nelle scorse ore sono arrivate delle notizie positive per lui. Il rivale infatti si ritira a causa di un problema al polso.

Niente da fare per il rivale di Sinner

Uno dei principali nemici di Sinner in questi ultimi mesi è stato senza dubbio Nick Kyrgios. Il tennista australiano ha lanciato continui attacchi al nostro connazionale, proprio sul tema del doping.

Uno degli ultimi arrivato qualche settimana fa ha presupposto che, in caso di incrocio tra i due agli Australian Open, Kyrgios avrebbe aizzato il pubblico in maniera tale da farlo rivoltare totalmente contro il 23enne. Tuttavia questa sfida difficilmente ci sarà.

Forfait imminente per il tennista

“Ero molto contento in vista dell’Australian Open e lo sono ancora. Se sarò in grado di giocare, sarò in grado di giocare… Ma oggi la realtà mi si è palesata davanti. Rispetto a una partita al meglio dei tre set, un torneo del Grande Slam è più drenante sul piano mentale e fisicamente ti distrugge. Penso di aver bisogno di un miracolo o che gli astri si allineino affinché il mio polso regga in uno Slam, sicuramente”.

Queste le parole rilasciate da Kyrgios in conferenza stampa e riportate da tennisitaliano.it. Affermazioni dunque che lasciano presagire un possibile forfait in vista del torneo nel suo paese.