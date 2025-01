Mi devo ritirare immediatamente: scende in campo e sente tirare | Lascia l’Australia in lacrime

Grandissimo dispiacere e sconforto fra i tifosi: l’atleta ci ha provato fino all’ultimo, ma alla fine ha dovuto abbandonare il perimetro di gioco.

Il nuovo anno è iniziato da pochi giorni e si è aperto con le prime gare e competizioni sportive. A livello calcistico si è disputata la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, che ha visto il Milan conquistare il trofeo al termine di una rimonta entusiasmante ai danni dei “cugini” dell’Inter, con il gol decisivo messo a referto al minuto numero 93 da Tammy Abraham.

Per quanto concerne gli sport invernali, lo sci alpino ha proposto le gare di Kranjska Gora, mentre per quanto concerne lo sci di fondo si è concluso il sempre appassionante e combattuto Tour de Ski, appuntamento imperdibile delle vacanze natalizie, che si ripete ormai con costanza dal 2007.

Queste sono soltanto alcune delle sfide che l’universo sportivo ha offerto in questo abbrivio di 2025. Ce ne sono state altre, non menzionate nel presente articolo, che hanno regalato momenti di intensa emozione al pubblico. In una di esse, sugli spalti è calato il gelo, con autentici fiumi di lacrime da parte degli appassionati per quanto stava accadendo sul perimetro di gioco.

L’atleta è scesa in campo regolarmente e sembrava non avere problemi, ma a un certo punto ha sentito tirare. Un dolore intenso, lacerante, che non le ha lasciato scampo: bandiera bianca e fine della corsa per lei. Un ritiro che lascia enorme rammarico e che ha generato sconforto a livello internazionale.

Dolore lacerante, non c’è scampo: l’atleta alza bandiera bianca

Capita anche ai migliori, nel corso della loro carriera, di ritrovarsi a fare i conti con infortuni spiacevoli e inopportuni. È successo, questa volta, a un volto noto del tennis mondiale, che occupa la 49ma posizione nel live ranking ed è stata, in passato, la tennista numero uno del pianeta.

Da un anno la donna è tornata a competere nel circuito maggiore dopo la gravidanza e una serie di problemi di salute accusati nel recente passato. Si tratta, nello specifico, di Naomi Osaka, la quale non vince un titolo WTA addirittura dagli Australian Open del 2021, in piena epoca Covid.

Lacrime e sconforto: la tennista non ce l’ha fatta

Osaka era avanti di un set nella finale di Auckland, in Nuova Zelanda, e stava pregustando il dolce sapore della vittoria, quando improvvisamente i muscoli addominali hanno iniziato a fare male. Un infortunio più serio di quanto si possa immaginare, che ha costretto la nipponica ad arrendersi e a uscire dal campo in lacrime.

Ora ci saranno gli Australian Open: se riuscirà a riprendersi in tempo, rappresenteranno per lei un vero e proprio spartiacque della stagione, malgrado questa sia ancora ai suoi albori.