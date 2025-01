“Non correrà per vincere il titolo”: CLAMOROSO IN FORMULA 1 | Si “ritira” dal campionato

Annuncio a dir poco incredibile per la Formula 1: il pilota ha già tirato i remi in barca e non proverà a vincere il campionato.

Dopo la conclusione del 2024, i fan e tutto l’ambiente della Formula 1 sono in attesa del nuovo anno e del prossimo campionato. Questo prenderà il via nel fine settimana del prossimo 16 marzo, con il Gran Premio di Australia. La data dunque è stata già cerchiata in rosso, e chiunque non vede l’ora di ricominciare.

Da Max Verstappen, pronto a difendere ancora il titolo, a Lewis Hamilton, desideroso di capire come andranno le cose nella sua nuova esperienza alla Ferrari, ma anche in McLaren e in Mercedes c’è tanta attesa per capire competitività di macchina e piloti.

Ma è proprio per quanto riguarda i protagonisti di questo nuovo anno, nelle scorse ore è arrivato un annuncio a dir poco clamoroso, che ha lasciato tutti senza parole. Il pilota infatti non competerà a sorpresa per la vittoria del titolo, anche se fino a poco fa si pensava che fosse uno dei candidati per il successo finale. Una notizia incredibile dunque, che ha lasciato tutti senza parole.

L’annuncio che gela il mondo della F1

Verstappen è di sicuro il favorito per vincere il prossimo mondiale, anche se molto dipenderà dalla macchina. E’ per questa ragione che le quotazioni di Charles Leclerc e Lando Norris salgono sempre di più. Allo stesso tempo poi non è da escludere nemmeno Lewis Hamilton dalla corsa al titolo.

Detto ciò un altro dei piloti che a sorpresa sarebbe potuto essere in competizione per la vittoria del campionato è il giovanissimo prodigio Kimi Antonelli, al suo primo anno in F1. Tuttavia a smentire totalmente questa possibilità nelle scorse ore ci ha pensato il team principal della Mercedes Toto Wolff.

”Non succederà”

“Se ci si aspetta che sia in pole a Melbourne, che vinca la gara e che sia subito in lizza per il Mondiale, allora il rischio è alto. Perché non succederà. Ma se si considera che il ragazzo ha 18 anni, ha molto talento, ma deve prima crescere e commetterà errori, allora il rischio è limitato”.

Con queste parole rilasciate ai microfoni di Auto Motor and Sport, Wolff ha chiuso alle possibilità di Antonelli di vincere il titolo in questa stagione. Un tentativo per togliere pressione al ragazzo o un pensiero che circola realmente in casa Mercedes?