“Non ho più neanche 1€ per l’affitto o per badare ai miei figli”: dopo l’Inter è rimasto in mezzo alla strada | Chiesto aiuto alla FIFA

L’ex calciatore interista ha chiesto aiuto in maniera toccante a causa delle grosse difficoltà economiche vissute dalla sua famiglia.

Nel corso degli ultimi anni siamo sempre più testimoni di racconti da parte di ex calciatori, ma anche di coloro che ancora giocano, che si trovano in una situazione di grossa difficoltà dal punto di vista economico.

Questa cosa può sembrare strana, visto che gli ingaggi ricevuti sono davvero molto alti. Tuttavia come abbiamo potuto spesso vedere ciò accade per davvero. E qualche tempo fa una nuova testimonianza da questo punto di vista è giunta da un ex calciatore interista.

Il protagonista di questa vicenda infatti ha confessato di avere delle importanti deficienze finanziarie, tanto da non riuscire nemmeno a pagare l’affitto e a badare ai suoi figli. Addirittura il giocatore ha deciso di chiedere aiuto alla Fifa per risolvere questa situazione.

Ecco chi è il protagonista di questa vicenda

Sebbene da alcuni anni l’Inter è tornata nell’elite del calcio italiano, c’è stato un periodo nel post triplete durante il quale le cose parevano non andare mai per il verso giusto per la squadra nerazzurra. Situazioni societarie complicate, problemi finanziari e acquisti sbagliati infatti avevano fatto sprofondare la Beneamata in una crisi totale.

I calciatori che non sono riusciti a trovare fortuna in quel periodo con la casacca interista sono stati tanti. Uno di questi è Saphir Taider, centrocampista algerino che dopo alcuni anni positivi al Bologna veniva acquistato proprio dai nerazzurri. A Milano però il classe 92 non è riuscito a fare il salto di qualità, finendo ben preso nel dimenticatoio. Tuttavia qualche tempo fa, con precisione nel 2022, il 32enne è tornato alla ribalta per aver chiesto disperatamente aiuto a causa di una condizione economica alquanto triste.

”Ho perso tutto”

Taider nel periodo in questione ha confessato di avere problemi economici, anche e soprattutto a causa di un suo vecchio club, l’Al Ain, che non gli ha pagato lo stipendio per diverso tempo. Di seguito le sue parole riportate da ilfattoquotidiano.it.

“Ho aspettato fino al 21 agosto 2021, e poi ho rescisso il mio contratto, citando in giudizio il club davanti alla FIFA e ho vinto. Ora l’Al-Ain mi deve 6 milioni di euro. – Taider ha poi concluso – Il mio problema in questo momento è che sono svincolato e posso firmare con qualsiasi altro club: ho perso tutto e non posso pagare l’affitto o le tasse scolastiche dei miei figli. Ho provato a contattare il presidente dell’Al-Ain molte volte per ricevere i miei soldi, ma non ha mai risposto”