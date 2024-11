Vi porto in tribunale: esplode il caso De Ketelaere-Atalanta | Problemi giganteschi con il contratto

Spunta un problema terribile in casa atalantina: il contratto di De Ketelaere ha presentato dei problemi enormi, e ora la Dea rischia grosso.

L’Atalanta sta disputando una stagione eccezionale. In campionato la Dea pare essere ormai diventata una certezza, e in molti la vedono come una delle candidate maggiori per scippare lo scudetto dal petto dell’Inter. Allo stesso modo poi anche in Champions League la squadra bergamasca si sta difendendo bene, tanto che occupa le prime posizioni del girone unico presente quest’anno.

Merito ovviamente dei calciatori e soprattutto di mister Gian Piero Gasperini, artefice principale del miracolo atalantino, ma anche della società, che continua a fare alla grande un lavoro di programmazione con vista al futuro. In particolar modo la scorsa estate infatti la famiglia Percassi ha investito parecchio sul mercato, e ha cercato di trattenere anche tutti i suoi big in rosa, dovendo soccombere solo alla forte volontà di Teun Koopmeiners di andare alla Juve.

Detto ciò dunque chiunque vede un futuro roseo per il club, che vuole continuare ad affermarsi sempre di più ad alti livelli. Tuttavia quanto è accaduto nei giorni scorsi rischia di comportare delle pesanti conseguenze alla società. Questa infatti rischia di finire in tribunale a causa di alcuni problemi enormi presenti nel contratto di Charles De Ketelaere.

De Ketelaere, da arma in più a problema per la Dea

Sul campo Charles De Ketelaere si sta dimostrando un elemento fondamentale per l’Atalanta. Il calciatore infatti cresce di partita in partita, ed è sempre più importante per gli schemi di Gian Piero Gasperini.

Sebbene dunque il suo trasferimento a titolo definitivo è stato visto come un’arma in più da tifosi e addetti ai lavori, quanto sta accadendo ultimamente rischia di tramutarlo in un vero e proprio problema. Il suo contratto infatti sta creando dei grossi grattacapi alla famiglia Percassi. Vediamo perché.

Esplode il caso in casa nerazzurra

Come riportato sul sito ufficiale del Coni, l’agente Arturo Juan Canales Camps ha presentato un’istanza nei confronti della società nerazzurra, e in particolar modo dell’amministratore delegato Luca Percassi, per alcune problematiche presenti nel contratto che ha portato al trasferimento del talento belga a Bergamo.

L’accusa del procuratore risale a quanto accaduto due estati fa, quando l’ex Milan si è trasferito in prestito all’Atalanta. Al momento non sono fornite ulteriori novità sulla vicenda, ma a breve dovrebbero arrivare degli sviluppi importanti, che potranno farci capire qualcosa in più.