Salve è la Guardia di Finanza, dobbiamo entrare urgentemente | John Elkann è sconvolto: cercano esattamente quei documenti

Brutte notizie per il dirigente legato alla Juve, con la Guardia di Finanza che è intervenuta per prendere dei documenti importanti.

La Juventus ha legato tutta la sua storia al nome della famiglia Agnelli. Dai successi dell’avvocato Gianni fino a quelli raggiunti da Andrea, che solo un paio di anni fa ha lasciato la barca dopo le vicende legate alla questione plusvalenze e a quella degli stipendi, che hanno portato la Vecchia Signora a subire grosse conseguenze sia dal punto di vista sportivo che da quello economico.

Un’altra delle grandi personalità che al momento è legata alla società bianconera è ovviamente quella di John Elkann. Ed è proprio lui che di recente è rimasto sconvolto dopo quanto accaduto. Una situazione terribile, per lui e per tutta la sua famiglia.

Infatti la Guardia di Finanza è intervenuta per cercare con una certa urgenza dei documenti ben precisi, che rischiano di riportare delle pene davvero molto gravi, non solo per lui, ma anche per tutto ciò che lo circonda.

Dramma per John Elkann

Continua senza sosta l’inchiesta della procura di Torino nei confronti dell’eredità della famiglia Agnelli, e di giorno in giorno ci sono dei nuovi particolari che vanno ad arricchire la vicenda. Uno degli ultimi riguarda un blitz della Guardia di Finanza che è intervenuto per cercare dei documenti importanti.

Nello specifico stiamo parlando del contratto attraverso il quale la nonna di John Elkann, Marella Caracciolo, ha ceduto nel lontano 2004 il 40% delle sue quote, il quale rappresenterebbe diverse anomalie ed irregolarità. Inoltre sembrerebbe che alcune tasse riguardanti la successione non siano state pagate, andando così a truffare lo stato.

La Juventus è invischiata in questa situazione?

Quanto sta accadendo alla famiglia Agnelli non dovrebbe comportare alcun rischio per la Juventus, fuori da questa questione. Per una volta dunque i tifosi bianconeri potranno tirare il fiato e vivere in tutta serenità.

Allo stesso modo anche la società può continuare a svolgere il proprio lavoro senza pressioni esterne, se non quelle del campo, da dove si vogliono ottenere i migliori risultati possibili in un anno di totale ricostruzione per il mondo juventino.