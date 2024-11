Abbiamo bisogno di questi soldi: Roberto Baggio con le lacrime agli occhi la mette in vendita a 300.000 € | Va all’asta

Il Divin Codino ha dovuto rinunciare ad un qualcosa di veramente importante per lui, messo all’asta e venduto per diversi soldi.

Roberto Baggio è senza ombra di dubbio uno dei principali volti del calcio italiano. Quella avuta dal 57enne è stata una carriera stupenda, ricca di successi, ma che non è mancata anche di qualche delusione. Una su tutte il Mondiale di USA 94, dove la nostra nazionale ha perso in finale contro il Brasile ai calci di rigore, con l’errore decisivo che è stato proprio del Divin Codino.

Dopo aver concluso l’attività agonistica nel 2004, il pallone d’oro è quasi scomparso dai radar, decidendo di non lavorare più nel mondo del pallone. Anche le sue uscite pubbliche si sono ridotte drasticamente, tanto che spesso e volentieri i suoi fan si sono chiesti che fine avesse fatto.

Di recente però Baggio è tornato alla ribalta per una questione alquanto sorprendente, che riguarda la sua rinuncia ad un vero e proprio pezzo di cuore. Un suo cimelio infatti è stato messo all’asta, ed è stato venduto per la bellezza di 300mila euro.

Una rinuncia dolorosa per Roberto Baggio

La vittoria del pallone d’oro del 1993 è stato un risultato importantissimo nella carriera di Roberto Baggio. Per celebrare questo trionfo, venne costruita in suo onore una Lancia Delta integrale di color ginestra. La macchina in questione è stata in possesso dell’ex numero 10 della nazionale azzurra fino ad ora, quando qualche settimana fa lo stesso ha deciso di metterla all’asta.

La sua idea è che dalla vendita si possano ricavare diversi soldi, più nello specifico una somma che sia superiore ai 300mila euro. Cosa fattibile visti i tanti collezionisti a caccia di cimeli di questo tipo, e che sono pronti a fare follie per assicurarsi questo esemplare unico. Ma quali sono le ragioni che hanno spinto Baggio a prendere una decisione del genere?

La motivazione che ha spinto Baggio a vendere il suo prezioso cimelio

Una volta uscita la notizia si è subito pensato che l’ex fuoriclasse avesse bisogno di soldi per vendere questo pezzo importantissimo della sua vita. La realtà però è ben diversa.

A quanto pare infatti Baggio ha preso tale decisione per dare in beneficenza il denaro ricavato. Un gesto bellissimo dunque, che rende ancora una volta onore al Divin Codino.