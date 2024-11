Chiamatemi Walter Sabatini: contratto di 6 mesi in Serie A per la salvezza | “Non può dire di no”

Lo storico ds è pronto a rimettersi in gioco per pochi mesi in Serie A. Deve provare a salvare il club dalla retrocessione.

In materia di dirigenti di sicuro uno dei nomi più importanti e con la maggiore esperienza alle spalle nel calcio italiano è quello di Walter Sabatini. Nel corso delle varie esperienze in carriera infatti ha portato diversi grandi nomi di spessore nelle sue squadre, facendo gioire i propri tifosi e tutti gli appassionati.

Basti semplicemente pensare che è stato lui a portare a Palermo due nomi ai tempi sconosciuti, ma che in seguito si sono rivelati dei veri e propri crack come Josip Ilicic e Javier Pastore. Lo stesso è poi accaduto a Roma, dove ha fatto vestire la maglia giallorossa a gente come Kevin Strootman, Miralem Pjanic e Marquinhos, diventati dei top player a livello mondiale.

Nonostante ciò, a 69 anni compiuti, adesso Sabatini è fermo dopo aver chiuso nei mesi scorsi la sua seconda avventura alla Salernitana. Ma a quanto pare è pronto a tornare in pista. Stando alle ultime indiscrezioni infatti il ds sta per firmare un contratto di pochi mesi con un club di Serie A per portarlo alla salvezza.

Sabatini torna in Serie A

La situazione della Roma pare abbastanza critica. Nemmeno l’arrivo di Claudio Ranieri in panchina sembra aver migliorato le cose, almeno per il momento. I risultati negativi ottenuti fin qui rischiano di far invischiare la Magica assurdamente in una lotta per la salvezza che ad inizio stagione era davvero impensabile.

E’ per questa ragione dunque, che per provare a migliorare le cose, la società, anche sotto consiglio del nuovo tecnico, potrebbe cercare di portare nuovamente nella Capitale Walter Sabatini, il quale, come riportato recentemente da fonti a lui molto vicine, accetterebbe di corsa la chiamata giallorossa.

”Non ci penserebbe nemmeno due volte”

“Ovvio, non ci penserebbe nemmeno due volte e accetterebbe l’incarico. Il suo più grande sentimento “contro” la Roma da quando è andato via, è stata la gelosia di non avere la Roma”.

Queste sono le parole rilasciate dal figlio di Sabatini qualche giorno fa ai microfoni di Tv Play, quando gli è stata posta una domanda sulla possibilità di un ritorno a Roma del padre. Dunque il dirigente è pronto a tornare nella città eterna. Chissà se i Friedkin lo chiameranno davvero.