Nel corso di una lunga intervista rilasciata a “Restodelcalcio.com” , il presidente del Nola De Lucia, attualmente in Serie D, ha parlato della questione stadio e centro sportivo: «Sono due tasti davvero dolenti per quanto ci riguarda. Il campo sportivo purtroppo oggi è abbandonato a se stesso, in questi mesi qualcosa si è mosso a Nola a livello di opere pubbliche ma per lo stadio niente all’orizzonte, manca la copertura e diversi lavori in grado di garantire la giusta accoglienza per le realtà che vengono a giocare da noi. C’è grande dispiacere, purtroppo saremo costretti ad emigrare altrove per partite e allenamenti. Non possiamo combattere ogni giorno con la nostra stessa città, mi duole dirlo ma il Nola Calcio si avvia a disputare un campionato di Serie D fuori dalla città. Tifosi? Mi auguro che, al terzo anno in D, ci possa essere una crescita nel numero degli abbonati perchè altrimenti di questo passo non so quanto a lungo si può andare avanti. Credo che piazza e amministrazione comunale debbano chiarire se c’è la reale volontà di mantenere una squadra in D, capisco che Nola è una piazza storica ma per tornare ai fasti di un tempo bisogna darsi una mossa».