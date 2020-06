Il Consiglio Federale dei giorni scorsi ha deliberato anche la proroga fino al 20 luglio 2020 per la possibilità di effettuare fusioni e cambi di sede o denominazione sociale. Provvedimento che, come riporta “Notiziariocalcio.com”, vale sia per le società dilettantistiche che per quelle di settore giovanile e scolastico.