Gaetano Maranzino, centrocampista ex San Tommaso, ha tante richieste sul mercato. Secondo quanto riporta “restodelcalcio.com” sul giocatore ci sarebbe l’interesse di Nola, Gelbinson e Foggia in Serie D. Anche dalla Lega Pro è arrivata qualche proposta, come quella della Virtus Francavilla.