Lorenzo Tonelli non sta trovando molto spazio nel Napoli, sia Gattuso che Ancelotti non l’hanno mai utilizzato, ragion per cui il difensore potrebbe cambiare aria a gennaio. Secondo quanto riporta “Sky Sport” sul giocatore ci sarebbe l’interesse del Cagliari, già ci sarebbero stati dei contatti tra il difensore e il ds rossoblu, Marcello Carli.