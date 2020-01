Potrebbe scoppiare a breve un caos a Biancavilla, secondo quanto riporta “Goalsicilia.it” ancora non sono ripresi gli allenamenti della squadra in vista del match contro la Cittanovese. Queste perché i giocatori sono in attesa di chiarimenti da parte della società su determinate situazioni. Non dovessero arrivare i calciatori potrebbero decidere di non scendere in campo domenica.