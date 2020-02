L’allenatore del Nola, Gianluca Esposito, ha rilasciato ai canali social della propria squadra, un’intervista attraverso la quale descrive e analizza le difficoltà del match contro il Palermo in programma domani ore 15.00 allo stadio “Renzo Barbera”. Eccone alcuni passaggi:

«Partiamo di certo sfavoriti, ma non per questo battuti. Quelle poche chance che avremo di fare risultato o addirittura di vincere la partita, ce le giocheremo al massimo delle nostre possibilità. La vicinanza dei tifosi mi fa enormemente piacere. Giocheremo in uno stadio glorioso, nella città più grande e contro il pubblico più numeroso del girone». Di seguito il video dell’intervista integrale: