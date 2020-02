Anche l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca dice la sua. L’allenatore della Roma parla in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Cagliari e oltre ai temi di formazione, commenta così la decisione di rinviare Juventus – Inter e altre 4 partite a causa dell’allerta Coronavirus: «Credo che le autorità stiano cercando di prendere la miglior decisione possibile. Mi fido di loro. E’ un problema serio e sono certo che si sta facendo il massimo. Però, per non avere dubbi sulla regolarità sportiva io penso che se si gioca una partita allora devono giocare tutti o se una non si gioca allora tutte le altre devono essere fermate».