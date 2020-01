«Spero di tornare presto a prendermi un caffè a Palermo. E’ un posto che mi manca. Spero di venire molto presto. Se ho mai sentito un dirigente rosanero? Non ho mai parlato con un dirigente rosanero. Ma in queste categorie qui Palermo è l’unica squadra che mi può far venire la pelle d’oca. Se mi chiamassero io guarderei più il Palermo che altre squadre. Io quando ero a in Italia ho fatto le croci per tornare a Palermo. Sembrano frasi fatte, ma io sono molto legato alla città. Al di là dell’aspetto economico, io non ho mai giocato per i soldi. Ho sempre giocato perché mi piace giocare e per essere ricordato per come sono stato ricordato a Palermo. In tutte le piazze in cui ho giocato vengo ricordato con affetto. La mia passione vale più di ogni contratto». Queste le parole rilasciate da Antonio Nocerino, ex calciatore del Palermo, ai microfoni si “Diretta Stadio”.