«Come mai sono entrato nel cuore dei palermitani? Penso perché sono una persona semplice, ho sempre rispettato tutti. Non me la tiro. La gente penso che mi voglia bene perché mi vede come uno di loro. La mattina, prima di andare all’allenamento, scendevo di casa e spesso mi capitava di mangiare con il tabacchino. Facendo queste cose la gente ti vede come uno di loro. Io mi sento un palermitano adottivo. Il fatto che la gente che ha le lacrime agli occhi sentendomi parlare per me vale più di uno scudetto. Perché il giorno che verrò lì a prendermi un caffè verrò visto come uno di voi. Questo mi fa emozionare più di un gol. Oggi queste cose tendono a mancare. Io vivo di questo e penso che sia per questo che la gente mi vuole bene». Queste le parole rilasciate da Antonio Nocerino, ex calciatore del Palermo, ai microfoni si “Diretta Stadio”.