No grazie, io voglio andare alla Juve: Giuntoli lo scopre dalle parole del suo agente | Di tutto per vestire il bianconero

La volontà del calciatore di trasferirsi a Torino è forte, e a breve il direttore sportivo farà un primo approccio per portarlo alla Juve.

La Juventus fino ad ora è stata autrice di una grande campagna acquisti. Il club torinese vuole a tutti i costi tornare competitivo il prossimo anno, e per farlo sa di dover mettere a disposizione del nuovo tecnico Thiago Motta una squadra di tutto rispetto, che sia anche piuttosto profonda, visto che gli impegni saranno tantissimi. Tra Champions League, Serie A, Coppa Italia, Supercoppa e Mondiale per club la Vecchia Signora potrebbe arrivare a giocare più di 20 partite.

Come dicevamo dunque la dirigenza juventina si è mossa alla grande finora. I giocatori presi dal direttore sportivo sono parecchi. Il primo è stato Douglas Luiz, seguito in rapida successione da Khephren Thuram, per rifondare un centrocampo mal ridotto. Allo stesso modo poi anche tra i pali è arrivato un volto nuovo, ovvero Michele Di Gregorio, che prenderà il posto di Szczesny, mentre in difesa il colpo è stato Cabal.

Ma oltre a questi da qui alla fine del mercato estivo arriveranno tanti altri nomi che andranno a completare l’organico della squadra bianconera. Uno di questi si è fatto avanti in totale autonomia: il calciatore infatti ha fatto capire tramite il suo agente in maniera chiara di volersi trasferire alla Juventus. Adesso tocca a Giuntoli attivarsi e cercare la quadra per portarlo alla Continassa.

Il giocatore vuole solo la Juve

Per rinforzare la propria retroguardia il club torinese ha messo gli occhi su Jean Clair Todibo, centrale classe 1999 in forza al Nizza. Ma il sentimento di ammirazione sembra essere ricambiato anche dallo stesso calciatore.

Di recente infatti il West Ham ha bussato alla porta del club transalpino proprio per prendere il giocatore, il quale, tramite il suo procuratore, ha ringraziato e rispedito al mittente la proposta degli Hammers. L’ex Barcellona vuole solo la Juventus, e sta spingendo con la società della Costa Azzurra in questa direzione.

Il ds bianconero deve fare una mossa

Vista la piena disponibilità di Todibo di trasferirsi a Torino, adesso toccherà al direttore sportivo juventino avviare i discorsi con il Nizza per acquistare il difensore centrale.

L’idea di Giuntoli sarebbe quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Formula che di sicuro però non piace al Nizza. Vedremo nel corso dei prossimi giorni se le due parti troveranno un accordo.