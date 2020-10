Attraverso un messaggio sul proprio profilo Facebook, l’ex giocatore del Trapani Nino Dai, ha espresso il proprio malumore per le sorti a cui sta andando incontro il club granata:

“Oggi è come se fosse andata via una parte di me.. Ci ho sperato fino alla fine, speravo fosse un brutto sogno quello che ci stava capitando. È inaccettabile quello che ci hanno fatto. Nonostante in cuor mio sapevo che tutto stava finendo nel peggior dei modi, ho continuato a lavorare in questi giorni per il bene dei MIEI ragazzi, che non meritavano di essere lasciati da soli. Anzi colgo l’occasione per fare un appello a tutte le società professionistiche: non vi fate scappare questi gioielli, perché tutti indistintamente meritano un’opportunità. Sono dei ragazzi di 16 anni con tanta determinazione, umiltà e una gran voglia di dimostrare ciò che valgono e i risultati ottenuti in questi anni ne sono la prova. A te mio caro Trapani, ti auguro di risorgere il prima possibile. Io ci sarò sempre, pronto a difendere e a lottare per questi colori, questa maglia e questa splendida città che mi ha dato tanto per 14 anni. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato insieme a me in questi lunghi anni sia da giocatore, che da allenatore. Arrivederci Trapani”.