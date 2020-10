Il Coronavirus coinvolge anche la polizia municipale. Secondo quanto riporta “Palermotoday.it”, due agenti sono risultati positivi al test sierologico sul Covid.

La comunicazione è arrivata dall’Asp di Palermo. Uno dei due agenti lavora nella segreteria del personale, l’altro invece all’ufficio notifiche. I due sono adesso in quarantena in attesa dell’esito del tampone. I locali del comando dei vigili urbani di via Dogali, a Passo di Rigano, sono stati sanificati come prevede il protocollo sanitario.