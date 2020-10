Arrivano conferme sul possibile arrivo del centrocampista Gregorio Luperini in maglia rosanero.

Secondo quanto riporta il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, la situazione del Trapani appare ormai scontata: si va verso l’esclusione dei granata dal campionato. Sul fronte mercato, diversi giocatori saranno liberi di andare in altre squadre: Luperini avrebbe ormai sciolto le riserve dicendo sì alla proposta del Palermo. Non resta dunque che aspettare i tempi tecnici per lo svincolo dal Trapani. Questione di ore forse, e poi Luperini dovrebbe diventare un nuovo giocatore rosanero.