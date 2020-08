L’Ostiamare vede allontanarsi il sogno chiamato Serie C. Stamattina, infatti, c’è stato un incontro in Campidoglio a Roma tra la società biancoviola e l’amministrazione comunale.

Nonostante la buona volontà della dirigenza della città capitolina, lo Stadio Olimpico non è possibile concederlo. Pertanto, se il vincolo della Lega Pro sui ripescaggi sarà anche il campo, che deve essere nel Comune di Roma, la società biancoviola – come fa sapere in una nota- sarà costretta a rinunciare a tale opportunità. Seguiranno aggiornamenti sulla vicenda.