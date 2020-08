L’ex tecnico di Cittadella e Livorno, Claudio Foscarini, si è così soffermato sul Girone C ai microfoni di “SportChannel”. Di seguito le sue parole: «Se compariamo le squadre che lotteranno per la B nei tre gironi, si nota che il compito più arduo tocca ai club del Sud dove ci sono più piazze titolate. La lotta sarà serrata e questo dispiace perché tanti club del girone C meriterebbero una agevolazione».