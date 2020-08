Uno dei protagonisti della storica cavalcata verso la salvezza in B del Cosenza, non rinnoverà il contratto in scadenza. Si tratta di Tommaso D’Orazio, classe 90’. Per lui in questa stagione ventitré presenze e due assist, terzino sinistro di livello assoluto per la categoria. Su di lui, fa sapere “Gianlucadimarzio.com”, ci sono diversi interessamenti dalla Serie B. Potrebbe essere un possibile colpo per il Palermo. Il terzino si dovrebbe scendere di categoria, ma troverebbe una grandissima piazza dove poter esprimere al massimo il suo talento e mettere a disposizione tutta la sua esperienza.