Il Trapani spera nel Collegio di Garanzia del Coni per ottenere la restituzione dei due punti di penalizzazione, comminati a causa di alcune irregolarità amministrative, per avere così, la possibilità di accedere almeno ai playout per evitare la retrocessione diretta in Serie C, al termine di un comunque ottimo girone di ritorno. L’avvocato che assiste il club siciliano, Chiacchio, intervenuto a “Pianetaserieb, sottolinea:

“Non esiste alcuno scetticismo e non dimentichiamo che in primo grado le regioni del Trapani sono state parzialmente accolte e per questo si vive un moderato ottimismo. Rimanendo nella totale correttezza posso dire che il caso Trapani sia un unicum negli ultimi cento anni, solo l’influenza spagnola potrebbe aver avuto un impatto così violento come il Coronavirus. Noi puntiamo al riconoscimento delle cause di forza maggiore e all’annullamento della sanzione anche perché si parla di una parte dei pagamenti di febbraio effettuati con leggero ritardo. In subordine si chiede il riconoscimento delle attenuanti con la riduzione a un solo punto della penalizzazione inflitta”.