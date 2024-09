Niente finale di Champions League 2027 a Milano: la FIGC ci prova con l’Olimpico di Roma

In data odierna, martedì 24 settembre, la UEFA ha ufficializzato con un comunicato stampa la decisione di revocare l’assegnazione di San Siro per la finale di Champions League 2027 in quanto mancano garanzie da parte del Comune di Milano. La scelta è legata alla riapertura di Inter e Milan circa la possibilità di costruire un nuovo stadio nell’area di San Siro. Motivo per il quale, riporta “LaPresse“, la FIGC lavorerà per convincere la Uefa a dirottare la finale all’Olimpico di Roma. Sport e Salute avrebbe già dato disponibilità.

Continue Reading