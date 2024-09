Serie A, gol di Zappacosta: all’intervallo Atalanta avanti 1 a 0 sul Como

Si è appena concluso sul risultato di 1 a 0 il primo tempo di Atalanta-Como, posticipo della quinta giornata di Serie A posticipato a stasera dopo le avverse condizioni climatiche di ieri sera, lunedì 23 settembre. A Bergamo i padroni di casa sono in vantaggio grazie alla rete di Zappacosta: sugli sviluppi di un corner la palla viene messa fuori e bravissimo Zappacosta a coordinarsi in maniera perfetta e a chiudere sul primo palo alle spalle di Audero. Partita vivace nella quale non mancano le occasioni da parte delle due squadre. Infatti Carnesecchi ha salvato diverse volte i nerazzurri su alcuni tentativi di Cutrone, e allo stesso tempo Audero si è fatto trovare preparato in altre situazioni.

Continue Reading