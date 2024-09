Coppa Italia: Cremonese stesa 1 a 0, il Cagliari vola agli ottavi grazie al gol di Lapadula

Si conclude con il risultato di 1 a 0 il match tra Cagliari e Cremonese, valevole per i sedicesimi di Coppa Italia. I padroni di casa vincono grazie alla rete di Lapadula segnata nel secondo tempo. Vittoria meritata per gli uomini di mister Davide Nicola, i quali nella prima frazione di gioco si sono divorati il vantaggio prima con Azzi, che sbaglia un gol a porta vuota, e poi con l’italo-peruviano, sfortunato a colpire il palo. Nella ripresa l’ex Benevento, servito da Augello, sorprende la difesa sul filo del fuorigioco e sblocca la gara. Nei minuti successivi i padroni di casa collezionano occasioni ma non chiudono la partita, ma i grigiorossi non ne approfittano ed escono dal campo sconfitti. Agli ottavi di finale la formazione sarda affronterà la Juventus.

