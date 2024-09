Coppa Italia, Lecce eliminato dal Sassuolo. Grosso: «Grande prestazione»

E’ terminata la sfida di Coppa Italia tra Lecce e Sassuolo, con i neroverdi che sono riusciti a battere i pugliesi passando il turno. Il tecnico Grosso si è espresso sul match in conferenza stampa:

«Vittoria? Mi tengo stretta la prestazione, siamo scesi in campo con lo spirito giusto. I ragazzi hanno giocato con personalità, ci sono i meriti della mia squadra. Hanno giocato tanti ragazzi che ultimamente non stanno giocando ma hanno risposto presente. Abbiamo tanti giocatori bravi e dobbiamo far salire il livello di squadra. I ragazzi sono stati molto bravi, abbiamo fatto una prestazione attenta con buone trame. Abbiamo sofferto quando c’era da soffrire e creato delle opportunità. Siamo contenti del risultato ma lo mettiamo da parte e guardiamo avanti.

Sassuolo? Vogliamo lavorare tanto, arriviamo da una grandissima delusione, abbiamo avuto dei problemini ma ci stiamo rimettendo dentro, stiamo capendo l’importanza degli sforzi in settimana. Ci stiamo costruendo. Abbiamo interpreti bravi ma non basta, ci vuole spirito di sacrificio di gruppo”.

Un commento sulla lotta salvezza in Serie A? Ho visto le ultime partite del Lecce, è una squadra che ha qualità e intensità. Poi i campionati vengono cambiati dagli episodi. Bisogna sapersi preparare per affrontare i momenti della gara, in qualsiasi categoria fa la differenza saper creare uno spirito comune».