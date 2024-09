Breda: «Salernitana ha rosa qualitativa, sta dentro le prime sei-sette della B»

Roberto Breda, a LIRATV, si è espresso per parlare del campionato che potrebbe fare la retrocessa Salernitana in Serie B.

«Salernitana? E’ una squadra che rispetto all’anno scorso ha una identità caratteriale completamente diversa” dice Roberto Breda. “E’ stata fatta una rosa qualitativa che sta dentro le prime sei-sette rose della Serie B. Dove arriverà non è facile dirlo adesso perché la Serie B è un campionato in divenire ma penso che possa fare bene.

La Salernitana è una squadra, come temperamento, come anima, come voglia di non mollare mai. Questa è una cosa importante, tutto il resto viene dopo, compreso i discorsi tattici.

Amatucci? E’ forte, è un ragazzo d’oro e nonostante la giovane età dà grandi personalità sul campo. Può fare tante cose a centrocampo, è un incontrista ma fa anche gioco e in questo un po’ ci somigliamo. Credo che abbia la possibilità di fare una carriera anche migliore della mia, glielo auguro perché è un ragazzo che se lo merita».