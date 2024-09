Ezio Capuano: «Serie B? Sassuolo e Cremonese le più forti. Il Palermo può inserirsi nelle prime posizioni»

Ai microfoni de “L’Ora Biancorossa”, sui canali social di Mg Radio, è intervenuto mister Eziolino Capuano ha detto la sua anche sul campionato cadetto:

«La B è da sempre il campionato più difficile, nel quale i valori sono molto vicini e non c’è mai una partita scontata. Ero convinto che il Bari si sarebbe ripreso perchè ha un organico importante e un bravo allenatore in panchina. Poi ci sono squadre come Sassuolo e Cremonese che mi sembrano le più forti in assoluto. Lo stesso Spezia mi piace molto. Altre compagini che possono inserirsi nelle prime posizioni sono il Palermo, il Bari, il Cesena, che ha grandi ambizioni, la Salernitana… Insomma, è troppo presto per esprimere un giudizio definitivo».

Sul Bari e Moreno Longo? E’ un allenatore molto preparato, poi è chiaro che una struttura di gioco viene sempre determinata dagli strumenti tattici: un 3-5-2, piuttosto che un 4-3-3, può variare parecchio da un tecnico ad un altro. Detto questo, il Bari ultimamente mi sta piacendo; l’ho visto giocare 2-3 volte e ho notato una squadra compatta, che esprime anche un buon calcio e copre molto bene gli spazi, soprattutto l’ampiezza. E poi ha giocatori forti. Quando hai la fortuna di avere elementi di qualità illimitata, in grado di fare la differenza con un gesto balistico, è poesia…».