«Abbiamo ancora qualche giorno per lavorare, ma il grosso è fatto. Dobbiamo definire solo piccoli dettagli, come il debito con il Comune di Mascalucia e l’Agenzia delle Entrate. Qualche elemento potrebbe compromettere l’accordo? «Salvo disgrazie, assolutamente no». Lei sarà al fianco di Tacopina?«Si farò parte dell’entourage». Quali sono le sensazioni di Tacopina in questo momento? «È contento, è avvenuto quello che si aspettava. Ha molto entusiasmo». Queste le parole di Gaetano Nicolosi, azionista di maggioranza della Sigi, rilasciate ai microfoni di “Newscatania.com” in merito alla trattativa con Tacopina.