Intervenuto ai microfoni de “La Sicilia” l’azionista di maggiornaza del Catania, Gaetano Nicolosi si è espresso in merito al proprio ingresso in società: «All’inizio avevamo versato una somma non rilevante ma quando ho visto che la situazione stava precipitando abbiamo voluto fare molto di più perchè mi piangeva il cuore vedere il Catania morire. Il mio è stato un vero atto d’amore nei confronti di una città che è visibilmente in difficoltà e bisogna subito muoversi».